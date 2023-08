Kaczyński znów o kobietach. "Trzeba z tym skończyć"

- Kiedy oni rządzili, dochodziło to do 15, ale ja ich o nic nie oskarżam, bo to jest kwestia po prostu przypadku. W Polsce ten procent w stosunku do całości rodzących jest bardzo niewielki. To jest jeden przypadek na 19,8 tys. porodów, a więc bardzo mało. W Niemczech jest jeden na 12 tysięcy, a w Stanach Zjednoczonych jest znacznie gorzej - stwierdził.