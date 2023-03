Tusk nie ma złudzeń. "To oni utrzymują państwo"

Jak podkreślił, po ewentualnej wygranej opozycji w nadchodzących wyborach "państwo polskie będzie po to, żeby pomagać przedsiębiorcom, a nie przeszkadzać". - Jesteście solą tej ziemi. Ta prosta prawda, że to wy utrzymujecie państwo, a nie odwrotnie, powinna wreszcie dotrzeć do tych, którzy dziś podejmują decyzje w Warszawie - wskazał Donald Tusk.