Wyrzucony z listy KO za dwa słowa? Zabiera głos po kontrowersyjnej wypowiedzi

Gołaszewski o starcie do Senatu

Gołaszewski zapewnia, że wbrew temu co donosiły media, nie będzie startował do Senatu. - Rozbijanie paktu senackiego byłoby działaniem kontrproduktywnym w stosunku do tego co chcemy osiągnąć. W moim pojmowaniu przyzwoitości by się to nie mieściło i nigdy nie było poważnie brane pod uwagę - zapewnił.