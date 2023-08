Doniesienia o śmierci Prigożyna. Morawiecki zabrał głos

- Nie będę się wypowiadał, czy to przypadek czy nie, Polacy mogą się wypowiedzieć na to sami. Nadzór nad Grupą Wagnera przechodzi bezpośrednio pod prezydenta Putina. Niech sobie każdy odpowie na pytanie, czy Grupa Wagnera, która przebywa na Białorusi, stanowi teraz mniejsze czy większe zagrożenie. Dla mnie to pytanie retoryczne - powiedział premier Mateusz Morawiecki pytany o doniesienia o śmierci Jewgienija Prigożyna.