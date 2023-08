Prigożyn nie żyje. Przypomniano nagranie z Łukaszenką

"To gwarancja"

Po tym, jak dwa miesiące temu wagnerowcy podnieśli bunt, Prigożyn zginął w tajemniczych okolicznościach. Wcześniej on i jego żołnierze znaleźli azyl na Białorusi. To właśnie tamtejszy prezydent Aleksandr Łukaszenka miał doprowadzić do niespodziewanego porozumienia między założycielem grupy Wagnera a Władimirem Putinem, czym nie omieszkał publicznie się chwalić. Jedną z takich słownych deklaracji udostępnił Heraszczenko.