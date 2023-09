Orędzie marszałek Sejmu. Odpowiedziała Grodzkiemu

- Premier Donald Tusk to nic innego jak Lampedusa w Polsce. Gdyby dziś rządził Tusk, Polki nie wychodziłyby po zmroku z domu, a rodzice baliby się posyłać dzieci same do szkoły czy na basen - straszyła Witek, dodając, że "powrót Tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków". - Takie były jego rządy! Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same błędy - mówiła.