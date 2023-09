Kulisy afery wizowej. Hindusi udawali filmowców z Bollywood

"Filmowcy" chcą przyjechać do Polski

Onet opisuje, jak jesienią ubiegłego roku do polskich placówek w New Delhi i Mumbaju przyszły podejrzane "listy Wawrzyka". Wiceminister zapewnia, że to "ekipa filmowa", która planuje przylot na zdjęcia 10 grudnia. Mieli kręcić w Polsce film "Asati". Wawrzyk wskazuje, że osobą odpowiedzialną za tę grupę jest Edgar Kobos, współpracownik wiceministra. Nie jest on pracownikiem MSZ.