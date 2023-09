Wawrzyk kozłem ofiarnym? Nowe informacje

Afera wizowa. Minister wiedział?

Co dalej z Piotrem Wawrzykiem? Z nieoficjalnych ustaleń "Wyborczej" wynika, że miał usłyszeć propozycję nie do odrzucenia: "albo siedzisz cicho i po wygranych wyborach nagrodzimy cię stanowiskiem, albo cię zniszczymy". Przystał na to ze względu na lojalność wobec prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.