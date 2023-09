PiS szykuje polityczną "bombę". Ogłosi ją Kaczyński. W tle poważna wpadka w rządzie

Nie będzie to łatwe. Politycy opozycji narzekali na słabsze dla nich sondaże (spora strata do PiS m.in w sondażu Kantar), a także to, że PiS "odgrzewa kotlety" i składa obietnice znane już z poprzednich lat (a nigdy nie realizowane). Jednocześnie przyznają, że to może być skuteczne. - Nie mamy wątpliwości, że mają to przebadane - słyszymy w opozycji (więcej pisaliśmy i tym TUTAJ).