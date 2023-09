Niespełnione obietnice PiS. Rządzący wypominają PO stary program, sami nie wszystko zrealizowali

W czwartek wieczorem na koncie PiS w mediach społecznościowych pojawiła się tajemnicza zapowiedź. Sugerowała, że partia rządząca wie, jakie konkrety na sto dni zamierza przedstawić Koalicja Obywatelska w czasie sobotniej konwencji w Tarnowie, bo politycy PO o "konkretach" mówią właśnie w kontekście planowanego wydarzenia. "Ponieważ właśnie dotarliśmy do "Konkretów Tuska", zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty"- czytamy we wpisie PiS.