Afera z wizami. Tajemniczy pośrednik ze znajomościami w MSZ

Cudzoziemcy płacili pośrednikom za pomoc, bo największym problemem w dostaniu się do pracy w Polsce było zarejestrowanie się w kolejce po wizę do konsulatu. - Legalne, tj. zgodne z procedurą, umówienie terminu wizyty było niemożliwe, bo terminy znikały w ułamku sekundy po udostępnieniu kalendarza na stronie internetowej - wyjaśnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą" menedżer jednej z hinduskich firm IT, która relokowała pracowników z Indii do Polski.