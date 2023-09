Afera w MSZ. Nowe ustalenia. Wawrzyk i Rau szantażowali prezydenta

Były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i minister Zbigniew Rau mieli blokować nominację nowych ambasadorów, by wywrzeć presję na Andrzeja Dudę. Politycy chcieli wymusić zgodę prezydenta na to, by szefem placówki w Islandii został protegowany zdymisjonowanego wiceministra.