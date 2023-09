Morawiecki się nie hamował. Ostro uderzył w Tuska

Premier skrytykował opozycję. Stwierdził, że to "wewnętrzni jątrzyciele". Odniósł się też do referendum. - Dlaczego oni się tego boją? Dlaczego Tusk krzyczy, kompromituje się i mówi, że będzie je unieważniał? To jest demokratyczne? Oni boją się tych pytań. Gdyby nie mieli niczego do ukrycia, to zaprosiliby do referendum. Co robi ktoś, kto ma inne zamiary? Chce sprawić, by ono było nieważne. Zróbmy wszystko, by tak się nie stało - zaapelował. - Z nich są tacy demokraci jak ze mnie niski blondyn o kręconych włosach - dodał.