Polskie wizy jak "karteczki z Pokemonami". Pośrednicy reklamują się na TikToku

Nieprawidłowości miały dotyczyć składania wniosków o wydanie wiz na przyjazd do Polski. Obcokrajowcy chcący przyjechać do naszego kraju (lub szerzej - do Europy), musieli korzystać z usług pośredników. Ci żądali od nich dużych pieniędzy, a jeśli ktoś nie chciał zapłacić, to dostęp do polskiej placówki był dla niego blokowany.