Szok w PiS. Dymisja Wawrzyka to prawdziwy problem

Jak przypomina "GW", to Wawrzyk był odpowiedzialny za utworzenie obwodów do głosowania za granicą. Miało ich być 400. Tymczasem do dziś nie zostało przygotowane stosowne rozporządzenie. Do wyborów pozostał miesiąc, a za granicą niewiele wiadomo o nowych obwodach.