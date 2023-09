Wiceszef MSZ odwołany. Podpadł Kaczyńskiemu?

Wawrzyk podpadł prezesowi?

"GW" podała, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu Piotr Wawrzyk usiłował się "nerwowo dopchać" do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by o czymś porozmawiać. Posiedzenie miało miejsce w środę, dzień przed ogłoszeniem przez partię "jedynek" na listach wyborczych. A wiadomo, że negocjacje w tych sprawach trwały niemal do ostatniej chwili.