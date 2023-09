Drugi oddech Trzeciej Drogi [OPINIA]

Mówiąc to, warto - po pierwsze - zwrócić uwagę na to, co w polityce liczy się zawsze, a więc na dobrze dobrany moment. Powrót wyborców z urlopów (także tych od polityki), nowe zainteresowanie kampanią wywołane ogłaszaniem wyborczych list, wreszcie brak dużych wydarzeń w tym dniu największych konkurentów, wszystkie te okoliczności otworzyły przed Trzecią Drogą możliwość dotarcia do szerokiego grona wyborców.