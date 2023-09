To jedyna szansa dla PiS. Sondaż pokazuje, kto może rządzić

Tylko czy koalicja PiS z Konfederacją jest możliwa? Wszyscy pamiętają ostre wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego z lipca, kiedy odżegnywał się od tej opcji. Stwierdził nawet, że pomysły Konfederacji "oznaczają skazanie wielu ludzi na śmierć". - To są pomysły szaleńców. To są pomysły dzieciaków. Tylko one mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w nasze wspólne rządy - zaapelował.