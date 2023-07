Prezes PiS już nie mógł milczeć. "Trwanie przybliża tylko utratę władzy"

- W najlepszych dla PiS latach, czyli poprzedniej kadencji Sejmu i okresie przed wyborami 2015 roku, Jarosław Kaczyński wyruszył w podróż do Sulejówka i zatrzymał się w połowie. Był trochę w wielkiej polityce, ale trochę by nie mobilizować wyborców drugiej strony, trzymano go z dala od niektórych konfliktów. Teraz widzimy go bardzo często w roli frontmana, widzimy ten dziwaczny powrót do rządu. To potwierdza tezę, że PiS wyczuwa w badaniach i na spotkaniach wyborczych, że istnieje problem z mobilizacją własnego elektoratu - komentuje.