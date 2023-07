PiS wyraźnie słabnie. Mówił o “znamiennym" sondażu "prorządowego" CBOS

W programie "Tłit" senator Jan Maria Jackowski stwierdził, że ostatni sondaż CBOS - z którego wynika, że PiS ma raptem punkt przewagi nad KO - "jest znamienny". - Pracowania, która go wykonała, jest w jakiś sposób uzależniona administracyjnie od obozu rządzącego. Zazwyczaj opozycja, komentując wyniki CBOS, sugerowała (…), że ta pracownia jest prorządowa. (…) W tej chwili mamy do czynienia ze słabnięciem obozu rządzącego - podkreślił. Zapytany o przyczyny sondażowego spadku PiS, Jackowski zaczął mówić o sytuacji w jego okręgu wyborczym, czyli na północnym Mazowszu, w okolicach Ciechanowa. - Ja mam okręg rolniczy. (…) Nastroje na wsi, mówiąc delikatnie, nie są najlepsze. W ostatnich wyborach większość ludzi głosowała na PiS. Teraz te nastroje są sceptyczne. Ale to nie oznacza, że ludzie ci przerzucają głosy z automatu na inne formacje. Wąska grupa wyborców przerzuca głosy na Konfederację. Natomiast z tych niezadowolonych mieszkańców wsi część zaciśnie zęby i zagłosuje warunkowo na Prawo i Sprawiedliwość - przewiduje polityk.

