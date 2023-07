Koalicja PiS i Konfederacji? Mentzen stawia sprawę jasno. "Ktoś straci wiarygodność"

- Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole - mówił kilka tygodni temu w wywiadzie dla "Super Expressu". - Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko - dodał polityk.