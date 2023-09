Jak Prawo i Sprawiedliwość znów lekceważy miliony Polaków [OPINIA]

Jest całkowicie zamknięta i niechętna dyskusji, spieraniu się na argumenty. Jedyne, co się w tym momencie liczy, to narracja, partyjny spin, jakkolwiek idiotyczny i urągający inteligencji odbiorcy by momentami nie był. Odpowiadanie na pytania - czasem trudne - w mediach, które nie zapewniają pluszowej atmosfery, nie jest im do niczego potrzebne. Uznali, że zyski są żadne, mogą tylko stracić.