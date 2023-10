Polityka ukraińska coraz bardziej pada ofiarą sondażowych słupków [OPINIA]

Wszystko to prowadzi do przygnębiającego wniosku, że nasza polityka wobec Kijowa do reszty pada ofiarą wyborczej logiki. By sięgnąć po głosy Konfederacji i zmobilizować nacjonalistyczny, antyukraiński elektorat, PiS niepotrzebnie podsyca spór z Ukrainą. Jeśli w ramach tej logiki na własne życzenie zrezygnowaliśmy z forum, gdzie polska zbrojeniówka mogła zyskać intratne kontrakty, to trudno nazwać to inaczej niż głupotą.