Im dalej, tym gorzej. Brutalne zderzenie Konfederacji [OPINIA]

Po drugie, wojna w Ukrainie spowodowała eksplozję pozytywnych emocji Polaków wobec tego kraju. Fale solidarności utorowały rządowi Mateusza Morawieckiego możliwość przyjęcia około 2 mln uchodźców. Wraz z nimi rosła polityczna nadzieja Konfederacji, że kiedyś miesiąc miodowy się skończy, emocje ostygną, a zaczną się mnożyć pytania - o to, co dalej i za co.