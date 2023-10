"Historyczny szczyt" bez Polski. Jednoznaczny komentarz: "Powinien być minister"

- Tematyka jest bardzo poważna, bo chodzi o żywotne interesy zarówno samej Ukrainy, jak i naszych relacji z nią. Powinien być minister. Co do tego nie ma dwóch zdań. To klasyczny przykład postawienia na swoim. Powiedzenia: "Chłopcy, nie dogadaliśmy się, to wysyłamy wam wiceministra" - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską brak w Kijowie polskiego ministra były ambasador Andrzej Byrt.