﻿Zbigniew Rau na konwencji PiS. Minister szybko ozdrowiał?

W ostatnich dniach MSZ poinformowało, że Zbigniew Rau zaraził się koronawirusem. Z tego powodu próżno było oczekiwać komentarza ministra do afery wizowej. Polityk nie udał się też na posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w Kijowie. W niedzielę pojawił się za to na konwencji wyborczej PiS.