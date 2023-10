Morawiecki wyszedł na mównicę. Pokazał teczkę

Szef rządu stwierdził, że osiem lat rządów Platformy "to budżet dziurawy jak szwajcarski ser". - Zadam wam takie pytanie. Co byście zrobili, gdybyście mieli 260 mld złotych. To moc pieniędzy. (...) Co to jest te 260 mld? To coś, co bardzo wyraźnie pokazywano Tuskowi. Co pokazywano mu w mediach, pismach. Ogólnopolskie gazety alarmowały - mówił Morawiecki i demonstrował dokumenty z teczki.