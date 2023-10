Kłótnia na antenie TVN. "Okłamujecie ludzi"

W dyskusję włączyła się posłanka Lewicy Scheuring-Wielgus. - Pan Horała i Zybertowicz pokazali w jaki sposób można zmanipulować rzeczywistość i odwrócić sytuację. Informację o tym, że są awarie na stacjach paliw ludzie wysyłali do mediów niezależnych. To z Orlenu wyszła informacja, żeby nie kupować paliwa na zaś. Po trzecie to paliwo, które jest teraz sprzedawane na stacjach, to jest cena, która jest mniejsza niż ta, którą hurtowo kupuje Orlen. Sam Obajtek mówił, że cen nie należy regulować ręcznie - oświadczyła.