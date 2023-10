Agnieszka Holland o "Zielonej Granicy": Nie chciałam ingerować w wybory

Artystka zapewnia, że film miał powstać już w marcu 2022 r., jednak z powodów finansowych produkcja została opóźniona. - To nie jest prawda, że chciałam, żeby to było przed wyborami. Chcieliśmy to zrobić w 2022, planowaliśmy zdjęcia na marzec 2022, ale nie mieliśmy kasy (...). Gdy Wenecja przyjęła "Zieloną granicę" do konkursu głównego, jasne stało się, że decydujący będzie kalendarz festiwalowy, a nie wyborczy - wyjaśnia Holland.