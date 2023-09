Świnie w kinie, czyli zielona granica krytyki [OPINIA]

Ocena bez oglądania

Mówię to wprost - nie widziałem "Zielonej granicy". Ba, szczerze powiedziawszy, nie planowałem jej oglądać, ale politycy Zjednoczonej Prawicy nie pozostawili mi wyjścia. Wspomogę zatem autorów "dzieła córki stalinowca". Ot, na przekór władzy zostanę świnią. Choćby po to, by móc za kilka dni napisać, że to fatalny film. Albo świetny. Ale napisać to po wyrobieniu sobie samodzielnej opinii, a nie powtarzać bezrefleksyjnie za innymi.