Czarnek postawił ultimatum posłowi PO. Dał mu 24 godziny

- Jest jeden człowiek z Lublina, który dumy nam nie przysparza, którego się wstydzimy. To jest człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o swojej codziennej robocie. To jest człowiek, który dał milion złotych dla fundacji swojego księdza proboszcza na nowe biuro w nowiutkim apartamentowcu w centrum Lublina. To jest człowiek, który szargał nasze lokalne autorytety. Tym człowiekiem jest Przemysław Czarnek - mówił poseł.