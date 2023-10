Pogoda w Polsce. Po pochmurnej niedzieli gwałtowne zmiany

"Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do ok. 20 stopni Celsjusza na obszarze południa ziemi lubuskiej i Wielkopolski. Chłodniej w rejonach podgórskich, szczególnie Karpat. Tam ok. 13 stopni" - powiedziała dla PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz IMGW, dodając, że wiatr na północnym wschodzie i na Wybrzeżu może być porywisty, do 40 km/h. W ciągu dnia będzie jednak słabnąć.