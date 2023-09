Wybory w Polsce. Jaka będzie pogoda? Amerykanie mają nową prognozę

15 października 2023 to bardzo ważna data w historii Polski. To właśnie wtedy odbędą się długo wyczekiwane przez wielu Polaków wybory parlamentarne. Okazuje się, że pogoda tego dnia okaże się łaskawa niemal we wszystkich częściach naszego państwa, co dodatkowo zachęci do tego, by wyjść z domu i oddać swój głos.