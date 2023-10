Kaczyński na konwencji PiS: system Tuska

- Po pierwsze, musi być zapewnione to, że ci, którzy po 1989 r., a nawet i wcześniej, zaczęli rabować nasz kraj, żeby ci mieli prawo do rabunków w dalszym ciągu. By mimo tego wstrząsu ono nie zostało zniesione. To była ta determinacja zewnętrzna, która była konieczna, by ten system mógł trwać. Taki był m.in. jego sens - mówił prezes PiS.