Będzie kandydował, ale wycofa się z kampanii? Kłopoty ministra z aferą wizową obciążają PiS

Inne nasze źródło wskazuje, że m.in. zła sytuacja PiS w Łodzi była powodem tego, że do Warszawy przeniesiono na "jedynkę" ministra kultury Piotra Glińskiego. - Łódź to dla naszych kandydatów bardzo trudny teren. Niewielu się pali do startowania z tego okręgu. Opozycja jest tu coraz silniejsza - słyszymy.