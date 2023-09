Afera wizowa. "Propagandowa zapowiedź szefa MSZ". Nie ma szans na kontrole przed wyborami

PO chce dymisji szefa MSZ. Obóz władzy broni

Opozycja jest oburzona najnowszym stanowiskiem szefa MSZ. - To oświadczenie typowego kacyka PiS, który nadzorował to, co działo się w MSZ, odpowiada za aferę wizową i za to, jak sprzedawało się polskie bezpieczeństwo na bazarach w krajach afrykańskich i azjatyckich, a teraz mówi: "to nie moja wina". To nie kończy sprawy. Pokażemy szereg patologii związanych z tym procesem - komentował w programie "Tłit" WP poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.