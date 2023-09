Afera w PiS. Prokuratura zajmie się ministrem? Jest wniosek

- To minister spraw zagranicznych nie tylko kieruje i nadzoruje, ale też kontroluje pracę resortu. Kontroluje i nadzoruje również placówki dyplomatyczne. Oprócz tego prowadzi nadzór nad wiceministrami, sekretarzami, w tym oczywiście sekretarzem Piotrem Wawrzykiem. Według naszych informacji i dziennikarzy to sekretarz stanu przekroczył uprawnienia i naruszył przepisy dot. wydawania wiz Schengen. Pan Rau nie podjął we właściwym czasie działań zmierzających do zapobiegnięcia lub wykrycia nieprawidłowości w zakresie wydawania wiz Schengen - kontynuował Joński.