Wściekłość w rządzie po aferze wizowej. Kaczyński osobiście "ściął" Wawrzyka

Co na to oficjalnie politycy PiS? Milczą. - Nikt nie chce sobie ubrudzić tym rąk - słyszymy. Ale jednocześnie dowiadujemy się, że w rządzie jest wściekłość: za to, że pozwolono ludziom z MSZ tak długo ukrywać sprawę. - Mariusz Kamiński [szef MSWiA - red.] dostaje spazmów z wściekłości, bo jakiś profesorek dopuścił do tego, że polskie służby mogły zostać ośmieszone. A jeśli służby, to resort Mariusza - twierdzi jeden z rozmówców.