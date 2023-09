"Największa afera XXI wieku w Polsce. Tusk komentuje aferę wizową

- W ciągu 30 miesięcy wydano wiz - jeśli chodzi o państwa afrykańskie i azjatyckie - 250 tys. Żeby wyobrazić sobie wreszcie skalę tego procederu - reklamowanego w stolicach państw Afryki i Azji - co wczoraj ujawniło się w internecie. Dziesiątki filmów reklamujące polskie wizy jak ciepłe bułeczki oznacza, że mniej więcej co dziesięć dni, PiS wpuszczał do Polski z Afryki i Azji tylu migrantów o ilu pyta w referendum. Tak naprawdę powinni wobec tego organizować takie referendum co mniej więcej dwa tygodnie - kontynuuje lider KO.