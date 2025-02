Wyprosił go Hołownia. Poseł ma za sobą incydent, miał obrażać policjantów

W czasie czwartkowego posiedzenia Sejmu doszło do sytuacji, w której poseł Ryszard Wilk z Konfederacji najpierw był upominany z racji swojego zachowania, po czym niedługo później opuścił on salę sejmową.

Według funkcjonariuszy nie był on w stanie poruszać się o własnych siłach i czuć było od niego "woń alkoholu". Chwilę później poseł miał wpaść w szał i zwyzywać policjantów, podjąć próbę ucieczki z radiowozu i rzucić się na jednego z mundurowych. Ostatecznie Wilka zabrali do domu brat wraz z ojcem, którzy po niego przyjechali, a on sam przekazał potem w sieci, że "spotkał się już z policjantami i wyjaśnili sobie sprawy". "Przepraszam Was wszystkich za powstałą sytuację" - dodał.