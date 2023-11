Skandal, który wstrząsnął Kościołem. Ofiary mówiły o "pluciu w twarz" [OPINIA]

Wierzyłem, że Kościół jest zdolny do samooczyszczenia, niestety kolejne wydarzenia jasno pokazują, że nie jest to możliwe. Za wiele jest w Kościele obrony dobrego imienia instytucji, duchownych, a także niechęci do świeckiej kontroli, by uznać, że takie badania są możliwe. Polski Kościół nadal w wielu miejscach jest niezdolny do zmierzenia się z własną przeszłością, a nawet do empatycznego podejścia do skrzywdzonych.