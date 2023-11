Wizyta po kolędzie na zaproszenie? Niektórzy księża mają specjalne życzenia

Do tradycyjnej wizyty po kolędzie jeszcze jest trochę czasu. Choć nie jest to twardą zasadą, to księża zazwyczaj ruszają do swoich parafian dopiero po świętach Bożego Narodzenia. W niektórych parafiach już trwają przygotowania do tego wydarzenia. W powszechnym mniemaniu wizyta wiąże się po prostu z przekazaniem pieniędzy na działalność parafii. Ale księża przekonują, że to także ważne spotkanie i rozmowa z osobami tworzącymi wspólnotę Kościoła.