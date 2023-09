"Rozżaleni i źli". Mieszkańcy nie znajdują słów po orgii na plebanii

Są też jednak odmienne głosy, choć odosobnione. Inna z mieszkanek nie wierzy w doniesienia o seksskandalu. - Nie wierzę w to, że któryś z księży to zrobił. Plotka toczy koło, robi wielkie krzywdy i jeżeli to jest niesprawdzone, nie powinno być w ogóle upublicznione - twierdzi pani Ludwika. - To są księża z wielką kulturą, chodzą po kolędzie. To plotka, ktoś chce po prostu zrobić na złość - uważa kobieta.