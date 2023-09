Skandal seksualny w parafii. Jest pierwsza decyzja kurii

Ks. Tomasz Z. pozbawiony urzędów

Kuria zaznacza, że udział ks. Tomasza Z. w zdarzeniu nie budzi żadnych wątpliwości i dlatego został on 21 września "pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią".