Przemyśleć katechezę [OPINIA]

I choć można powiedzieć, że to sytuacja jednostkowa, to stawia ona realny problem związany z obecnością katechezy w szkołach. Jest nim kwestia ochrony wolności sumienia i wyznania uczniów w szkołach, otwarty charakter edukacji, a także prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli poważnie potraktować te zasady, nie ma żadnych powodów, by w szkole publicznej wręczać dzieciom prezenty z okazji I Komunii Świętej. Ani to miejsce, ani ten czas.