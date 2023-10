Wygasające wpływy Kościoła [OPINIA]

Media świetnie to wyczuwają i dlatego, nawet jeśli Konferencja Episkopatu Polski, rozmaite rady i komisje tego gremium, a nawet Stolica Apostolska jakiś dokument publikują, to one w zasadzie nie trafiają do odbiorców. A nie trafiają, bo redaktorzy mają pełną świadomość, że polskich wierzących (i niewierzących również) w ogóle nie obchodzi, co papież Franciszek ma do powiedzenia na temat ekologii i kryzysu klimatycznego, o których to opublikował kolejny już w czasie swojego pontyfikatu dokument "Laudate Deum", jakie stanowisko wobec wyborów zajęli członkowie Rady ds. Społecznych KEP, publikując "Vademecum wyborcze katolika", ani nawet, że osoby zajmujące się w KEP migracjami jasno potępiają push-backi.