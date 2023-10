Wygrali w bastionach PiS. Senatorem został strażak ratujący migrantów w przygranicznym lesie

Maciej Żywno, były podlaski wojewoda i strażak, który ratował migrantów w przygranicznym lesie oraz prof. Józef Zając twórca uczelni zawodowej w Chełmie wygrali w wyborach do Senatu. Obaj to kandydaci opozycyjnego paktu senackiego, którzy wygrali "na pisowskiej patelni", czyli w okręgach, gdzie w wyborach do Sejmu przewagę zachowuje Prawo i Sprawiedliwość.