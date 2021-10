Dzieci z Michałowa dziś w nocy głodują na granicy. To już pewne. Rozmawialiśmy z członkami tej grupy

Koczująca w lesie grupa 150 osób to według relacji mężczyzny jazydzi, którzy musieli uciekać z Iraku przed rzezią , którą zgotowało im Państwo Islamskie. - Trzech mężczyzn w mojej rodzinie zostało zamordowanych przez ISIS. Ojciec mojego kolegi został porwany przez służby Państwa Islamskiego i do tej pory nie wiemy, co się z nim stało. Ich ofiarami padło też kilka kobiet w naszych rodzinach, które uprowadzono - opowiadał Faruq Khalaf Hasan.