Miały być bezpieczne. Dzieci migrantów z Michałowa wróciły na granicę

Nie brakuje pytań o to, co się stało z dziećmi migrantów, które z ośrodka Straży Granicznej w Michałowie, miały zostać cofnięte na granicę polsko-białoruską. Według wicepremiera do spraw bezpieczeństwa i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, miały zostać przetransportowane wraz z rodzicami do bezpiecznego miejsca na Białorusi.