Co z dziećmi migrantów z Michałowa? Wzruszające wyznanie Grodzkiego

Dzieci migrantów. Tomasz Grodzki: Nie mogłem spać tej nocy

- Strzeżenie granicy to rzecz bezdyskusyjna, ale w Konwencji Praw Dziecka są jasno zapisane ich prawa. My to depczemy. To idzie w świat i jest nie do zaakceptowania - dodał na antenie TVN24 marszałek Senatu.